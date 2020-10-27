الإسماعيلي: شكلنا لجنة فنية لإدارة شؤون الكرة.. وموسمنا كارثي

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن النادي يعمل حاليا على تشكيل فريق جديد وهيكل قادر على استعادة هيبة الدراويش.

وقال علاء وحيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "موسم الإسماعيلي كارثي بالفعل بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولكن لجنة التعاقدات منعقدة حاليا وسيكون هناك صفقات تليق بالفعل باسم نادي الإسماعيلي فنحن نريد

صناعة فريق مميز وهيكل قادر على استعادة هيبة النادي"أضاف: "أندية الشركات صعبت السوق التجاري، ورفعت الأسعار للغاية لذلك النادي الإسماعيلي من الصعب أن يُجاري تلك الأسعار لذلك السياسة بالنسبة لنا دعم الفريق بصفقات يحتاجها بالفعل الفريق لن نهتم بالكم بقدر ما سوف نهتم بالكيف".أضاف:"لدينا محترفين أوائل في منتخباتهم ورئيس النادي لا يتدخل في فريق الكرة بل يتم تنفيذ ما يقوله المدير الفني من خلال التقارير التي يتم استلامها منه سواء المدير الفني الحالي أو المدربين السابقين".وحول الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي قال:" ميزانية النادي تم تعليقها على سور النادي وكل عضو سيقرأها جيدا وسوف يتم التصويت".وعن الخطط المستقبلية قال:"شكلنا لجنة متخصصة من أبناء النادي وسيكون من ضمنهم خالد القماش، ومحمد محسن أبو جريشة، وأبو طالب العيسوى، وأحمد العجوز، وتلك اللجنة سوف تُناقش التعاقدات، لاختيار أفضل اللاعبين للتعاقد معهم وتكون مسؤولة عن شؤون الكرة"