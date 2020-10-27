الدولي لليد يطالب المنتخبات المشاركة بالمونديال بإرسال قوائمها

أرسل الإتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي خطابا أمس الإثنين إليّ الدول المشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها مصر خلال يناير من العام المقبل وعددهم ٣٢ دولة يطالبهم خلال الخطاب بالتأكيد علي المشاركة في مونديال مصر في موعد غايته الأحد المقبل والذي يوافق الأول من نوفمبر القادم . كما طالب خطاب الإتحاد الدولي مطالبة الدول ال ٣٢ المشاركة في بطولة العالم إرسال القوائم المبدئية لكل منتخب في موعد أقصاه ١٥ نوفمبر المقبل مع التأكيد علي جميع الدول أن القوائم المبدئية لكل منتخب زادت أعدادها إليّ ٣٥ لاعب بالإضافة إليّ عشرة أفراد من الجهاز الفني والإداري علي أن يتم تقليص هذا العدد قبل كل إجتماع فني خلال مباريات بطولة العالم ليكون ٢٥ لاعب في القائمة الأخيرة و ٦ إداريينوفنيين فقط وذلك تمشيا مع الإجراءات الإحترازية والإحتياطات الطبية اللازمة التي يشدد عليها الإتحاد الدولي لمواجهة الموجة الثانية الشديدة لجائحة كورونا المنتشرة حاليا في أوروبا . يأتي ذلك في إطار التسهيلات التي يجريها الإتحاد الدولي علي الدول المشاركة في بطولة العالم للرجال التي تستضيفها وتنظمها مصر وتقام لأول مرة بمشاركة ٣٢ دولة بعدما كانت ٢٤ دولة في بطولات العالم السابقة التي نظمها الإتحاد الدولي . الجدير بالذكر أن الإتحاد الدولي شدد في خطاب سابق لإتحاد اليد المصري علي ضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية في المنافسات الجارية في بطولة الدوري المحلي خاصة وأنها نفس الإجراءات التي ستطبق في مباريات بطولة العالم بمصر مشيدا بدور اللجنة الطبية المصرية للمونديال في إتباع كافة البنود المنصوص عليها في مراسلات الإتحاد الدولي لمواجهة إنتشار فيروس كورونا . الجدير بالذكر أن الإتحاد الدولي أعلن علي موقعه الرسمي مواعيد مباريات المنتخبات المنافسة في بطولة العالم بمصر للمجموعات الثمانية بالبطولة والتي ستقام علي ٤ صالات هم الصالة الكبري باسناد مدينة نصر والتي تتسع مدرجاتها إليّ ٢٢ ألف متفرج بعد التعديلات التي أجريت عليها وصالة ٦ أكتوبر التي تستوعب ٤ ألاف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة التي تتسع ل ٥٥٠٠ متفرج وأخيرا صالة استاد برج العرب بالإسكندرية والتي تستوعب ل ٣٥٠٠ متفرج ، وستلعب مصر البلد المضيف للبطولة مباراة الإفتتاح يوم ١٣ يناير المقبل أمام المنتخب المتأهل من قارة أمريكا الجنوبية في أولي مبارياته بالمجموعة السابعة علي أن يواجه منتخب التشيك في مباراته الثانية يوم ١٦ يناير وأخيرا منتخب السويد يوم ١٨ يناير في ختام مباريات المجموعة السابعة حيث أعطي الإتحاد الدولي للبلد المصيف إختيار ترتيب مباريات ومنتخبات المجموعة التي يشارك فيها بالبطولة
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