الدولي لليد يطالب المنتخبات المشاركة بالمونديال بإرسال قوائمها

أرسل الإتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي خطابا أمس الإثنين إليّ الدول المشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها مصر خلال يناير من العام المقبل وعددهم ٣٢ دولة يطالبهم خلال الخطاب بالتأكيد علي المشاركة في مونديال مصر في موعد غايته الأحد المقبل والذي يوافق الأول من نوفمبر القادم . كما طالب خطاب الإتحاد الدولي مطالبة الدول ال ٣٢ المشاركة في بطولة العالم إرسال القوائم المبدئية لكل منتخب في موعد أقصاه ١٥ نوفمبر المقبل مع التأكيد علي جميع الدول أن القوائم المبدئية لكل منتخب زادت أعدادها إليّ ٣٥ لاعب بالإضافة إليّ عشرة أفراد من الجهاز الفني والإداري علي أن يتم تقليص هذا العدد قبل كل إجتماع فني خلال مباريات بطولة العالم ليكون ٢٥ لاعب في القائمة الأخيرة و ٦ إداريين

وفنيين فقط وذلك تمشيا مع الإجراءات الإحترازية والإحتياطات الطبية اللازمة التي يشدد عليها الإتحاد الدولي لمواجهة الموجة الثانية الشديدة لجائحة كورونا المنتشرة حاليا في أوروبا . يأتي ذلك في إطار التسهيلات التي يجريها الإتحاد الدولي علي الدول المشاركة في بطولة العالم للرجال التي تستضيفها وتنظمها مصر وتقام لأول مرة بمشاركة ٣٢ دولة بعدما كانت ٢٤ دولة في بطولات العالم السابقة التي نظمها الإتحاد الدولي . الجدير بالذكر أن الإتحاد الدولي شدد في خطاب سابق لإتحاد اليد المصري علي ضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية في المنافسات الجارية في بطولة الدوري المحلي خاصة وأنها نفس الإجراءات التي ستطبق في مباريات بطولة العالم بمصر مشيدا بدور اللجنة الطبية المصرية للمونديال في إتباع كافة البنود المنصوص عليها في مراسلات الإتحاد الدولي لمواجهة إنتشار فيروس كورونا . الجدير بالذكر أن الإتحاد الدولي أعلن علي موقعه الرسمي مواعيد مباريات المنتخبات المنافسة في بطولة العالم بمصر للمجموعات الثمانية بالبطولة والتي ستقام علي ٤ صالات هم الصالة الكبري باسناد مدينة نصر والتي تتسع مدرجاتها إليّ ٢٢ ألف متفرج بعد التعديلات التي أجريت عليها وصالة ٦ أكتوبر التي تستوعب ٤ ألاف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة التي تتسع ل ٥٥٠٠ متفرج وأخيرا صالة استاد برج العرب بالإسكندرية والتي تستوعب ل ٣٥٠٠ متفرج ، وستلعب مصر البلد المضيف للبطولة مباراة الإفتتاح يوم ١٣ يناير المقبل أمام المنتخب المتأهل من قارة أمريكا الجنوبية في أولي مبارياته بالمجموعة السابعة علي أن يواجه منتخب التشيك في مباراته الثانية يوم ١٦ يناير وأخيرا منتخب السويد يوم ١٨ يناير في ختام مباريات المجموعة السابعة حيث أعطي الإتحاد الدولي للبلد المصيف إختيار ترتيب مباريات ومنتخبات المجموعة التي يشارك فيها بالبطولة