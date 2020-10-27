عماد النحاس: انجاز المقاولون يحسب للمنظومة بالكامل

أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب ان الانجاز الذي حققه الفريق يحسب للمنظومة بالكامل.

وقال النحاس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: تحقيق المركز الرابع والكونفدرالية أمر يحسب لكل أفراد المنظومة في النادي.

واردف: تعاقدنا مع تسعة لاعيبه مثلوا اضافة كبيرة للفريق، الدور الأول كان فارقا لنا حققنا 32 نقطة وكنا ننافس على الصدارة.

واشار: كنت افكر دائما بالمربع الذهبي، لا يوجد فريق

نافسنا على المركز الرابع، كنا ننافس بيراميدز والزمالك فقط.وانتقل بالحديث عن طاهر محمد قائلا: كان مركز بشكل كبير مع المقاولون العرب ورفض اكثر من عرض ولكن في النهاية وافق على الانتقال للاهلي.واردف: طاهر واقعي وهذا الموسم تعرض لظروف صعبة وساعدته على الرحيل لتحقيق هدفه.واتم: المقاولون العرب كان يفكر في استثمار اللاعب وكانت رغبته الاولى الاحتراف، ولكن اللعب للنادي الاهلي مختلف.

كما أكد عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أن الفريق أهدر العديد من الفرص أمام نادي مصر.

وقال النحاس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أهدرنا العديد من الفرص أمام إف سي مصر رغم الفوز بأكبر نتيجة في الدوري 6-0".

وأكمل: "موعد المباراة كان العصر وكنت أشعر بالقلق لأنه توقيت جديد على اللاعبين كما أن درجة الحرارة تكون عالية، لكن سيناريو المباراة خاصة بعد الهدف الثالث جعلتني أرى أن الأمور ستكون سهلة، لكنها كانت مكسب بـ3 نقاط في النهاية".