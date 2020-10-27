عماد النحاس يكشف قيمة انتقال طاهر محمد للأهلي

أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب ان صفقة طاهر محمد طاهر كلفت الأهلي ٢٢ مليون جنيه فقط.

وقال النحاس في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى أنه لم يطلب لاعبين من الأهلي ضمن

صفقة طاهر لتدعيم الفريق.وتابع ان المقاولون طلب الحصول على مقابل مادي فقط للاستفادة الكاملة من الناحية المالية.واتم ان جميع لاعبين الاهلي المعارين سيكونوا اضافة قوية للمقاولون العرب.