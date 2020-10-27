سون يقود توتنهام للعودة بالعلامة الكاملة من أرض بيرنلي

عاد توتنهام هوتسبير بفوز ضئيل 1-0 من أرض منافسه بيرنلي الإثنين ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل هدف الفوز الوحيد، النجم الكوري هيونغ مين سون 76 برأسية ممتازة بعد تلقي تمريرة رأسية أيضاً من القائد هاري كين.



وبات لدى توتنهام 11 نقطة في المركز الخامس، بينما بيرنلي لديه 1 نقطة واحدة فقط في المركز الثامن عشر، لكن من خمس مباريات.



وكان توتنهام في طريقه إلى السقوط في فخ التعادل الثاني على التوالي والثالث هذا الموسم قبل أن يحصل على ركلة ركنية طار لها كاين برأسه وأكملها سون برأسه أيضا من مسافة قريبة داخل المرمى (76).



وهو الهدف الثامن لسون هذا الموسم فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدف واحد أمام مهاجم إيفرتون دومينيك كالفرت-لوين.



وتابع الثنائي سون وكاين مستوياتهما الهائلة مع انطلاق الدوري الممتاز هذا الموسم، ففضلا عن صدارة الاول للائحة ترتيب الهدافين يحتل الثاني قائمة التمريرات الحاسمة حيث رفعها الى تسع في عشر مباريات في مختلف المسابقات منذ بداية الموسم مع 10 أهداف.



وساهم كاين في 13 هدفاً سجلها النادي اللندني في الدوري الانكليزي (5 أهداف وثماني تمريرات حاسمة).



ولعب كاين دور المنقذ أيضا في مباراة اليوم حيث تمكن قبل خمس دقائق من صناعة هدف الفوز لتوتنهام، من إبعاد كرة رأسية لجايمس الان تراكوفسكي من باب المرمى.



وأثمرت الشراكة بين كاين وسون 29 هدفا مع النادي اللندني وباتا على بعد سبعة أهداف من شراكة ثنائي تشلسي فرانك لامبارد والإيفواري ديدييه دروغبا.

المصدر: بي إن سبورت