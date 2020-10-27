تعادل إيجابي محبط لليفانتي وسيلتا فيجو 

كان التعادل الإيجابي بهدف لمثله هو النتيجة التي عرفتها مواجهة ليفانتي وضيفه سيلتا فيجو على ملعب (لا سيراميكا) الإثنين في ختام الجولة السابعة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليجا".
فشل الفريقان في إيجاد الطريق للشباك خلال النصف الأول، لتأتي الانفراجة مباشرة بعد 3 دقائق من انطلاق الشوط الثاني من جانب أصحاب الأرض ومن نقطة الجزاء عن طريق روجر.
ولكن جاء الرد سريعا من الفريق الجاليثي وبعد 5 دقائق فقط من هدف تقدم ليفانتي، بتوقيع سرجيو كاريرا.
وبهذه النتيجة، يستمر الوضع الصعب للفريقين في الليجا، حيث لم يحققا سوى انتصارا وحيدا منذ بداية الموسم.
ولا يزال ليفانتي قابعا في منطقة الخطر (المركز الـ19 وقبل الأخير) برصيد 4 نقاط، ولم يحقق الفريق أي انتصار للمباراة الرابعة على التوالي.
بينما لا يعد سيلتا أفضل حالا حيث يأتي في المركز الـ17 برصيد 6 نقاط، ولم ينجح في حصد أي انتصار خلال المواجهات الخمس الأخيرة (تعادلين و3 هزائم).
المصدر: وكالات
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