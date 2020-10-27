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تعادل درامي بين ميلان وروما في الدوري الإيطالي
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
حسم التعادل 3/3 نتيجة مباراة ميلان وروما، الإثنين، في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.
وعلى ملعب سان سيرو تقدم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للروسينيري في الدقيقة الثانية، مستغلا كرة من رفائيل لياو.
وأدرك إدين دجيكو التعادل لروما في الدقيقة 14، بضربة رأسية، بعد كرة ركنية من لورينزو بيليغريني.
ووقع أليكسيس ساليمايكيرس الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 47، بتسديدة من داخل المنطقة بمساعدة رفائيل لياو أيضا.
وتواصلت الإثارة بتسجيل جوردان فيرتو من ضربة جزاء في الدقيقة 71.
ووقع إبراهيموفيتش الهدف الثاني له والثالث لميلان من ضربة جزاء في الدقيقة 79.
ووقع ماراش كومبولا الهدف الثالث لروما في الدقيقة 84 لتنتهي المباراة على نتيجة التعادل 3/3.
ورفع التعادل رصيد ميلان إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، مسجلا 12 هدفا، في حين تلقت شباكه 4 أهداف.
أما روما فرفع التعادل رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع.
ويلعب ميلان في الجولة المقبلة مع أودينيزي، في حين يلتقي روما مع فيورنتينا، لكن قبل ذلك يلتقي ميلان مع سبارتا براغ في الدوري الأوروبي، في المقابل يلعب روما مع سيسكا صوفيا في الدوري الأوروبي أيضا.
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