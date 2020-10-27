الامارات | منصور بن محمد يوجّه بتطوير الكوادر الإدارية والإشرافية في أندية دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يوجّه بتطوير الكوادر الإدارية والإشرافية في أندية دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، قراراً بشأن الضوابط الإدارية لتعيين ومتابعة الإداريين والمشرفين بالأندية والشركات الرياضية في دبي.

ونص القرار رقم 5 لسنة 2020 على تطوير ومتابعة الكوادر الإدارية والإشرافية في الأندية والشركات الرياضية في إمارة دبي، وتحديد ضوابط لعمل هذه الفئة المهمة في مختلف الأندية والشركات الرياضية، وذلك في إطار تطوير الكوادر الوطنية ودعمها للنجاح في أداء دورها الإداري من خلال استقطاب أفضل الكوادر وفق معايير حددها القرار، بما يسهم في تكامل الأدوار الإدارية والفنية لتحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي، وجعل بيئة الأندية والشركات الرياضية جاذبة على الصعيدين الرياضي والمجتمعي.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي: «إن القرار الصادر عن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، سيبدأ تنفيذه في الأندية والشركات الرياضية في دبي من وقت صدوره، ويتضمن الشروط والضوابط لتعيين ومتابعة الإداريين والمشرفين، وهي: أن يكون حاصلاً على المؤهل الأكاديمي المطلوب للوظيفة، وأن يجتاز اختبارات ضوابط عمل الإداريين والمشرفين الصادرة من مجلس دبي الرياضي، والمقابلات، وأن يلتزم بحضور البرامج والدورات التطويرية والتوعوية التي يقيمها المجلس مع الهيئات المتخصصة».

وأضاف البيان: «يأتي إصدار القرار في إطار الجهود التطويرية المستمرة التي يقوم بها مجلس دبي الرياضي لآليات ومنهجية العمل في الأندية والشركات الرياضية، بما يجعلها بيئة جاذبة لأبناء الوطن من مختلف الأعمار والرياضات، ويوفر لهم الأجواء النموذجية لممارسة هواياتهم الرياضية، بما يسهم في زيادة عدد ممارسي الرياضة بشكل عام».

وأوضح «كما يوفر القرار للموهوبين الفرصة لتطوير مستوياتهم الرياضية التنافسية، وتمثيل فرق النادي لمختلف الفئات السنية، وصولاً إلى تمثيل المنتخبات الوطنية المختلفة، وذلك من خلال وضع معايير وضوابط تحدد المؤهلين للعمل كإداريين ومشرفين في الأندية والشركات الرياضية، ومتابعة أدائهم الوظيفي».

وختم البيان: «القرار يدعم جهود الأندية والشركات للتغلب على تحديات إدارية واجهتها في مساعيها لاختيار الإداريين والمشرفين المؤهلين للعمل مع الفرق الرياضية، والتعامل المباشر مع اللاعبين من مختلف المراحل العمرية والجهاز الفني، وفي مقدمتها تحديد الكفاءات والمؤهلات اللازم توافرها في فئة الإداريين والمشرفين، والتي تعادل شهادات الخبرة والمؤهلات التدريبية لمن يتم اختيارهم للعمل في الأجهزة الفنية والتدريبية للفرق الرياضية التي تعمل مع اللاعبين من مختلف المراحل السن، بما يسهم في تكامل الجهود وتوحيدها لتكوين رياضيين ناجحين في فرق أنديتهم، ومؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية».

الضوابط الخاصة بتعيين ومتابعة الإداريين والمشرفين

1- الحصول على المؤهل الأكاديمي المطلوب للوظيفة.

2- اجتياز اختبارات ضوابط عمل الإداريين والمشرفين الصادرة من مجلس دبي الرياضي والمقابلات.

3- الالتزام بحضور البرامج والدورات التطويرية والتوعوية التي يقيمها المجلس مع الهيئات المختصة.

البدواوي: القرار يعزز من تطوير الرياضة

أكد المدير التنفيذي لنادي حتا، علي البدواوي، أن ناديه يقف مسانداً وداعماً لكل القرارات التي تصدر عن مجلس دبي الرياضي، ورئيسه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم العمل الرياضي بشكل عام، والإداري بشكل خاص.

وقال البدواوي لـ«الإمارات اليوم»: «لا شك أننا اليوم نستقبل قرارات من شأنها أن تطور الرياضة، سواء على المستوى الفني أو الإداري، واليوم القرار الخاص بتطوير عمل المشرفين والإداريين الرياضيين في أندية دبي، سيعزز من هذا الجانب التطويري الذي ننشده جميعاً».

وأضاف أن «القرار من شأنه أن يوسع من قاعدة العمل في المجال الإداري، ويجذب أفراداً لديهم خبرات رياضية لينتقلوا للعمل في مجال آخر وفق أسس علمية وأكاديمية متطورة للغاية».

عبدالرحمن محمد: التوجه الإداري الجديد ينقل رياضتنا إلى آفاق التطور والإبداع

قال عضو شركة كرة القدم في نادي النصر، عبدالرحمن محمد، إن القرار الصادر أمس من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، من شأنه أن ينقل العمل الإداري في أندية دبي إلى آفاق التطوير والإبداع، وهذا ما تحتاجه الرياضة الإماراتية بشكل عام في الفترة المقبلة. وأضاف أن «تنظيم دورات متقدمة ومتطورة في العمل الإداري، يعزز من ثقافة الأفراد العاملين في هذا المجال، خصوصاً أن العمل في مجال كرة القدم على وجه التحديد يتطور بشكل سريع للغاية أكثر مما يتخيل الكثيرون، ولابد أن نواكب هذا التطور، وبالسرعة نفسها، لنحقق غايتنا من النشاط الرياضي في الدولة».

مجلس دبي الرياضي: القرار يدعم جهود الأندية والشركات للتغلب على التحديات الإدارية.

القرار يوفر للموهوبين الفرصة لتطوير مستوياتهم التنافسية وتمثيل فرق النادي لمختلف الفئات السنية.

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