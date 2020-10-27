الامارات | نصف نهائي «كأس الصالات» ينطلق اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي «كأس الصالات» ينطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، عند الخامسة من مساء اليوم، منافسات الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد للصالات، على الصالة الرياضية لنادي مليحة، إذ تجمع المباراة الأولى شباب الأهلي مع البطائح، بينما يلعب في المباراة الثانية الساعة السابعة والنصف مساءً النصر مع دبا الحصن.

من جهته، قال مدرب فريق النصر، البرازيلي رافائيل ليوناردو، لـ«الإمارات اليوم»: «ستكون مواجهة النصر أمام دبا الحصن صعبة على فريقه، كونها ستكون أمام فريق ذي خبرة كبيرة، واعتاد اللعب في مثل هذه الأدوار، وهو متمرس فيها، لكننا نتطلع إلى الفوز والعبور إلى المباراة النهائية، خصوصاً أن الفريق بكامل جاهزيته، وجميع اللاعبين موجودون».

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