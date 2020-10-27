الامارات | تحديد توقيت وملاعب نصف نهائي كأس الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد توقيت وملاعب نصف نهائي كأس الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد اتحاد الكرة الطائرة الساعة السابعة، من عصر يوم الجمعة المقبل، موعداً لمباراة الدور نصف النهائي لكأس نائب رئيس الدولة، بين العين ومنافسه فريق الجزيرة، على صالة نادي النصر، فيما ستقام مباراة نصف النهائي الأخرى بين النصر وشباب الأهلي، في الساعة السابعة من عصر يوم السبت، على صالة نادي الوصل، يذكر أن النهائي سيقام يوم 6 نوفمبر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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