الامارات | مهرجان الظفرة يضيف شوط «بينونة» لمسابقة الرماية

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الظفرة يضيف شوط «بينونة» لمسابقة الرماية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، اللجنة المنظمة للدورة 14 من مهرجان الظفرة 2020، الذي ينطلق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم 5 نوفمبر المقبل، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، عن إضافة شوط بينونة، ضمن مسابقة الرماية التي تقام بالتعاون مع نادي الظفرة للرماية، حيث سيكون هذا الشوط مخصصاً لمواطني دولة الإمارات.

وقال بيان صحافي: «ستقام منافسات شوط بينونة للرماية، خلال الفترة من الأول إلى 13 يناير 2021، وقد خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان خمس جوائز نقدية لهذا الشوط، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 12 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني على 8000 درهم، وتتوزع الجوائز وصولاً إلى المركز الخامس». وحددت اللجنة شروط المشاركة منها «أن يكون المتسابق من مواطني دولة الإمارات، وعمره 16 عاماً فما فوق، وتتضمن شروط المسابقة استخدام سلاح ساكو 223، وضعية الرقود لمسافة 200 متر، أو الأسلحة المرخصة من النوع نفسه، ويخصص لكل رامٍ خمس طلقات لتضبيط الهدف و10 طلقات للمسابقة، ويسمح للرامي بمحاولات عدة، لإعادة رمايته، وتعتمد له أعلى نتيجة حصل عليها في المحاولات، وتكون كلفة المحاولات على حساب الرامي، على أن يتم اختيار المتسابقين الذين يحرزون أعلى سبع درجات لتوزيع الجوائز عليهم».

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