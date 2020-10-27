الامارات | «جوهر سعفان» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن «جوهر سعفان» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر الجواد «جوهر سعفان» العائد لإسطبلات سعفان، بلقب المحطة التاسعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت، أول من أمس، في ميدان سباق نادي أصحاب الجياد بسموحة في مدينة الإسكندرية بمصر، ضمن سلسلة سباقات النسخة السابعة والعشرين للكأس.

وقال بيان صحافي: «تمكن (جوهر سعفان)، بقيادة الفارس رمضان محمد من حسم لقب الشوط الرابع (الرئيس)، وقطع مسافة السباق البالغة 1600 متر، بزمن 1:57:00 دقيقة، وبفارق طول عن صاحب المركز الثاني (صواب الطحاوية)، فيما حل بالمرتبة الثالثة (حارس الأمين)، في الشوط الذي شهد مشاركة خمسة خيول، وبلغت قيمة جوائزه 300 ألف جنيه مصري».

وجاء في البيان: «شهد السباق في مصر، تنظيم ستة أشواط بمشاركة 36 خيلاً، ووصلت قيمة جوائز السباقات إلى 590 ألف جنيه مصري، وهي الأكبر بتاريخ سباقات الخيل بمصر منذ إنشاء الهيئة العليا لسباق الخيل في عام 1890، كما أقيم تحت إشراف اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات الكأس، برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وبإشراف مستشار مجلس أبوظبي الرياضي فيصل الرحماني، بالتعاون مع الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر». وأضاف: «فاز الجواد مؤيد إخناتون للمالك عطية عليوه الطحاوي بلقب الشوط الأول على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباق فأكثر، والذي أقيم لمسافة 1400 متر، بمجموع جوائز 50 ألف جنيه مصري، وسط مشاركة ستة خيول، كما توج الجواد متقدم لرياض جلال بلقب الشوط الثاني على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباق أو سباقين لمسافة 1400 متر، البالغة جوائزه 60 ألف جنيه مصري، وشهد مشاركة ستة خيول، فيما فازت الفرس فالحة سعفان لإسطبلات سعفان بالشوط الثالث الذي أقيم على كأس الإمارات المخصص (للبواني العربية المصرية الرابحة لسباق أو سباقين)، لمسافة 1200 متر، البالغة جوائزه 80 ألف جنيه مصري، بمشاركة ستة خيول، بينما أسفرت نتائج الشوط الخامس الذي أقيم لمسافة 1400 متر بمجموع جوائز 50 ألف جنيه مصري، بمشاركة خمسة خيول، عن فوز (ملوكه سعفان) لإسطبلات سعفان بلقب الشوط، في حين نجح الجواد بريق الأمل لإسطبلات سعفان من حسم لقب الشوط السادس الختامي لمهرجان المحطة التاسعة، الذي أقيم لمسافة 1400 متر، بمجموع جوائز 50 ألف جنيه مصري، بمشاركة ثمانية خيول». وشهد المهرجان، وتوج الفائزين رئيس الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر، فليكس يوسف سرحان.

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