الامارات | شراكة في المحتوى بين «أوميغا دبي مونلايت كلاسيك» وبيتر فينش

شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة في المحتوى بين «أوميغا دبي مونلايت كلاسيك» وبيتر فينش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مبتكِر المحتوى الشهير عالمياً بيتر فينش شراكة استثنائية مع بطولة «أوميغا دبي مونلايت كلاسيك» قبيل موعد البطولة التي تُقام تحت الأضواء، والتي تعود إلى دبي من الرابع إلى السادس من نوفمبر المقبل. وقالت اللجنة المنظمة للبطولة: «إنه في إطار هذه الشراكة، يبتكر فينش سلسلة من المحتوى المشوّق للترويج للبطولة والموقع واللاعبين والرعاة الرئيسين لهذه الفعالية، لجمهوره الذي تزداد أعداده بصورة مطّردة».

وأضافت: «ستوفر سلسلة مقاطع الفيديو لمشاهديه فرصة متابعة آخر مستجدات البطولة من خلال سلسلة عروض مسبقة يومياً، وأبرز مجريات البطولة على أرض الملعب والأخبار اليومية والمقابلات التي تم إجراؤها مع اللاعبين، وستتعرف الجماهير إلى بعضٍ من أروع المعالم السياحية والتجارب المشوّقة في دبي، بحيث سيعمل بيتر على إشراك عدد من الضيوف في سلسلة من التحديات».

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