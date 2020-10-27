الامارات | «الشارقة للشطرنج» يستعد للموسم الجديد على طريقة كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للشطرنج» يستعد للموسم الجديد على طريقة كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى نادي الشارقة للشطرنج سلسلة من اللقاءات الودية التحضيرية على طريقة وديات فرق كرة القدم استعداداً للموسم الجديد، اختتمها أمام نادي دبي للشطرنج، والذي انتهى بفوز كبير للشارقة بنتيجة 11.5 مقابل 4.5 نقاط.

وخاض لاعبو ولاعبات الشارقة لقاءات تجربية مع نادي أبوظبي والألعاب الذهنية والفجيرة ومنتخب فتيات الإمارات، جرت جميعها عن بعد مراعاة للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة لعودة النشاط الرياضي التدريجي.

من جهته، قال الأمين العام لنادي الشارقة جمال عيسى المدفع في تصريحات صحافية: «إن مثل هذه اللقاءات تستهدف المتابعة الدائمة للاعبين واستمرار التدريبات لتطوير مستوياتهم الفنية في ظل الظروف المرتبطة بجائحة كورونا، وانخفاض فترات التدريب المباشر والاعتماد على التدريبات عبر الانترنت».

وأضاف: «أكدنا على ضرورة وجود اللاعبين بمقر النادي خلال إقامة المباريات مع توفير جميع الإجراءات الاحترازية والمتطلبات الوقائية للعمل من أجل العودة التدريجية للنشاط الرياضي في النادي».

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