- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن روي كوستا ثالثاً في جولة إسبانيا للدراجات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دراج فريق الإمارات روي كوستا بالمركز الثالث في المرحلة السادسة من جولة إسبانيا، متأخراً بفارق 25 ثانية عن نجم فريق أستانا إيزاغيري الفائز بالمركز الأول، فيما تمكن الفريق من الصعود إلى المركز الثاني في تصنيف الفرق مع وصول المرحلة إلى أسبوعها الثاني.
وكانت المرحلة قد شهدت هطول الأمطار، ما زاد من صعوبة السباق، إلا أن 24 دراجاً قوياً تمكنوا من تشكيل مجموعة متقدمة، بمن فيهم روي كوستا والكولومبي سيرجيو هيناو من فريق الإمارات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | روي كوستا ثالثاً في جولة إسبانيا للدراجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.