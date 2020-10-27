الامارات | سعيد ربيع: أعيش أجواء مباريات الدوري مع أبنائي كأننا في المدرجات

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد ربيع: أعيش أجواء مباريات الدوري مع أبنائي كأننا في المدرجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس رابطة مشجعي نادي بني ياس سعيد ربيع أنه عيش أجواء مباريات دوري الخليج العربي مع ابنائه في المنزل وكأنهم في المدرجات، بسبب أقامة المباريات من دون حضور جماهيري بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنه احتفل مع ابنائه على طريقتهم الخاصة بفوز بني ياس على الوصل في الجولة الأولى، وعلى الفجيرة في الجولة الثانية، مشيرا أنهم كمشجعين يحاولون أن يعيشوا أجواء مباريات الدوري في المنازل مع اسرهم وابنائهم حتى لا يصيبهم الملل نتيجة الإبتعاد عن المدرجات التي اعتادوها عليها لسنوات طويلة، مؤكدا أن أجواء مشاهدة المباريات في منزله فيها إثارة ومتعة كرة القدم خصوصا أن يشجع فريق ريال مدريد الإسباني في حين أن أبنائه يشجعون برشلونة ما يخلق نوعا من الأجواء الكروية المميزة داخل العائلة.

وقال سعيد ربيع لـ«الإمارات اليوم» «بالنسبة لمشجع مثلي قضى نحو 37 سنة من عمره في المدرجات فإنه من الصعب عليه الابتعاد عن المدرجات لكن الظروف الراهنة اضطرتنا لذلك لكنني أحاول بقدر الإمكان أن أعيش أجواء المباريات داخل الملعب والإستمتاع بذلك».

وأوضح «ظللت أتواجد في مباريات نادي بني ياس منذ تأسيسه عام 1982، إذ دخلت النادي لأول مرة في الأول من سبتمبر من عام 1983».

وأكمل سعيد ربيع «نشكر رابطة المحترفين على مبادرتها بوضع أصوات الجماهير على المدرجات خلال المباريات، ما أعطى زخما للمباريات وخلق تفاعلا خلال تسجيل الأهداف، ويشعرنا كجمهور وكأننا في المدرجات».

وأضاف «أتمنى عودة الحياة إلى المدرجات مجددا في أقرب وقت، كما أتمنى استمرار فريق بني ياس في النتائج الإيجابية».

ويتصدر فريق بني ياس مسابقة الدوري برصيد ست نقاط بعدما حقق العلامة الكاملة في أول جولتين.

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