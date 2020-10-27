شكرا لقرائتكم بنى سويف يطالب بمباراة فاصلة مع البنك الأهلى ويهدد بشكوى الجبلاية للفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علي سليم، رئيس نادي بني سويف، أحقية ناديه بالصعود لبطولة الدوري الممتاز، مطالبًا بتطبيق اللوائح وعدم تحكم الأهواء الشخصية فى اتخاذ القرارات، وقال سليم فى تصريحات تليفزيونية: "الأهواء الشخصية تدير لجنة عمرو الجنايني داخل اتحاد الكرة، وسنلجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على حقوقنا".

وأضاف رئيس نادى بنى سويف، إنه يطالب اتحاد الكرة بإقامة مباراة فاصلة مع نادي البنك الأهلي، لافتًا إلى إنه متمسك بحق ناديه فى أحقيته بالتأهل للدورى الممتاز.

فى سياق متصل، أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى أن ملف الصفقات الجديدة تم تركه بالكامل للجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد يوسف، وقال نصار فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بنشتغل فى كل مرحلة بخطة مختلفة وطموح مختلف، وحققنا شيئا مشرفا بصعودنا من القسم الثالث للثانى ثم إلى الممتاز فى عامين فقط، وطموحنا التواجد بقوة فى الدورى وليس تواجد شرفى فقط، وبدأنا العمل فى اليوم التالى مباشرة بعد مباراة الصعود، درسنا السير الذاتية للمدربين ومن ضمنهم خالد جلال، وبحثنا عن أكثر مدرب سيحقق طموحنا، خاصة أننا فى موسم استثنائى وأمامنا 21 يوم فقط.