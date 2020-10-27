شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: الرجاء المغربي لا يعاني من "كورونا".. ويتدرب من نار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه كان يشعر بالقلق قبل مباراة القلعة البيضاء مع الإسماعيلي، موضحًا بأن اللقاء يعد البروفة الأخيرة لمباراة الرجاء المغربي.

وقال عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية :" كنت أشعر بالقلق قبل المباراة خوفًا من تعرض لاعبي الزمالك لإصابات وهو ما حدث مع عبد الله جمعة والونش وأتمني أن يلحقوا باللقاء لأن الونش من العناصر الأساسية مثل أبوجبل وهما الأفضل والجميع اطمئن على مستوي الفريق قبل مواجهة الرجاء".

أبدي نجم الأهلي والزمالك السابق، حزنه على المستوي الذى يظهر به فريق الإسماعيلي على مدار الموسم المنصرم، مشددًا على أن قلعة الدراويش أصبحت بلا نجوم مواصلا:" حزين على مستوي فريق الإسماعيلي هذا الموسم وأصبح بلا أنياب بسبب تعاقب الأجهزة الفنية عليه على مدار الموسم، وكنت أتمني أن يكون أحمد العجوز هو المدير الفني للفريق".

وأكمل: "من وجهة نظري ريكاردو مدير فني أقل من المستوي المطلوب بحجم فريق الإسماعيلي، يجب على الإدارة أن تعيد ترتيب أوراقها من جديد".

أكد نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الأبيض، ظهر بمستوي مميز للغاية وكان سببًا فى تحقيق الفوز على الإسماعيلي.

وأردف:"أتمني مشاركة شيكابالا أساسيًا أمام الرجاء المغربي على حساب أوباما، وذلك بعد الظهور بهذا المستوي أمام الإسماعيلي ويملك خبرة كبيرة وسيمنح القلعة البيضاء الأفضلية فى هذه المباراة".

وأضاف: "شيكابالا يستطيع إنهاء مباراة الرجاء مبكرًا من خلال الكرات البينية التى يلعبها بمهاراته، ويجب على باتشيكو أن ينظر إلى موسيماني وكيفية إدارته المباراة أمام الوداد".

فتح رضا عبدالعال، النار على فريق الرجاء المغربي، بعد تأجيل مباراة القلعة البيضاء فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مكملا:" الرجاء ليس لديه أى إصابات كورونا وكانوا يرغبون فى تأجيل المباراة من أجل تجهيزهم بشكل جيد، والفريق تدرب خلال الأيام الماضية من نار".

واختتم "جماهير المغرب هاجمتني على مدار الفترة الماضية، وأؤكد أن فريق الرجاء خدع الجميع وليس لديه أى مشاكل أو إصابات كورونا".