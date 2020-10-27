شكرا لقرائتكم شاهد.. موسيماني يظهر فى الأهلي بقميص البرازيل برفقة عمرو محب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، من عشاق المدرسة البرازيلية، فى كرة القدم، حيث استفاد كثيرًا من تلك المدرسة من خلال عمله عدة سنوات مع المدرب البرازيلى الشهير كارلوس ألبيرتو بيريرا حيث تولى الأخير منصب المدير الفنى لمنتحب جنوب أفريقيا وعمل موسيمانى مُساعداً له الأمر الذى جعل مدرب الأهلى يكتسب ويستلهم التجربة البرازيلية الشهيرة فى الكرة ويقوم بتنفيذها وتطبيقها بعد ذلك فى تجربته الشهيرة والطويلة مع فريق ماميلودى صن داونز الذى تولّى تدريبه من 2012 حتى 2020.

وظهر موسيمانى بقميص البرازيل داخل جدران النادى الأهلى، وقام الدكتور عمرو محب مترجم موسيمانى، بنشر صورتهم فى ملعب التتش، عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، معلقًا عليها: "موسيمانى البرازيلى".

ويحظى عمر محب بثقة مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، لما يملكه من خبرات سنوات طويلة عمل خلالها في الفيفا والاتحاد الافريقي بخلاف إجادته للعديد من اللغات الفرنسية والإنجليزي وأخرى جعلت منه يتمتع بشخصية النادي الأهلي.

عمرو محب وقبل أيام أبدى الدكتور عمرو محب مترجم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سعادته بالتواجد داخل جدران القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة والاستمرار في خدمة الكيان خلال الفترة الحالية. وكتب عمرو محب الذي يعمل ممثل المركز السويسري للدراسات الرياضية cies الشريك التعليمي للاتحاد الدولي للعبة "فيفا" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله... تم تجديد الثقه وسأظل متواجدا بين جدران النادي الأهلي.. الكيان الذي أتمنى أن أظل دائما جندي من جنوده واتمنى أيضا أن أتمكن من المشاركة في تحقيق ولو جزءا صغيرا من نجاحاته الكبيرة. سعيد جدا بردود أفعال جمهور الأهلي العظيم وتهنئته لي على التجديد وانا في خدمة النادي الأهلي في أي وقت وفي اي مكان". وعمل عمرو محب في النادي الأهلي مع المدير الفني الأسبق باتريس كارتيرون خلال الفترة التي تولى فيها المهمة بالإضافة الى السويسري رينيه فايلر المدرب السابق للقلعة الحمراء ونال استحسان إدارة القلعة الحمراء التي قامت بضمه ضمن الجهاز الإداري للفريق ليستمر لأطول فترة مع الفريق.