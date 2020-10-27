شكرا لقرائتكم حسنى عبد ربه: الزمالك فاز على الإسماعيلي بأقل مجهود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق حسنى عبد ربه قائد الإسماعيلي على خسارة فريقه أمام الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عرم مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أضاف عبد ربه في تصريحات تلفزيونية: "الإسماعيلي ليس به تنظيم والهجمات كانت عشوائية، وخبرات لاعبي الزمالك حسمت الفوز والزمالك فاز بأقل مجهود على الإسماعيلي وهل مستوى شيلونجو يليق بمحترفي الإسماعيلي كان من الممكن الدفع بناشئ ويتم إتاحة له الفرصة"

تابع القيصر:" هناك فارق كبير بين محترفي الزمالك الأجانب وباقي الفرق فالمحترفين في الزمالك بالفعل تأثيرهم على أداء الفريق رائع ومن المسؤول عن تغيير المدربين باستمرار هذا الموسم التغييرات المستمرة سبب أساسي في ظهور الإسماعيلي بهذا الشكل الضعيف أمام الزمالك".

وتحث حسنى عبد ربع عن طارق حامد لاعب الزمالك قائلا:" طارق حامد لاعب رائع وكبير وجميع اللاعبين يعتمدون عليه في الملعب بشكل كبير وهو اللاعب الوحيد الذي لا غنى عنه في الزمالك في الجيل الحالي".

وتطرق للحديث عن مواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم قائلا: "حذاري أن يعتمد الزمالك على نتيجة لقاء الذهاب فالفريق لم يتأهل بعد للنهائي ويجب أن يلعب بنفس التركيز في لقاء الإياب حتى يصعد".

واختتم :" كان يجب على إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى تقديم استقالته من نصف الموسم الماضى حفاظا على مكانة النادي والإسماعيلى بيدمر ويحتاج إلى تغيير جذرى".