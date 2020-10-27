شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يكشف سبب إصابات الزمالك ويعدد مكاسب الفوز على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، إن فريقه سيستعد بشكل جيد لمواجهة الرجاء المغربى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا، موضحًا أنه لا يعلم شيئًا عن مشاكل مجلس الإدارة ولكنه يوفر المجلس كل شيء للفريق -وفقًا لقوله-، من أجل تحقيق الأداء الجيد وإسعاد الجماهير التى تساند الفريق.

وعن مباراة فريقه أمام الإسماعيلي التى فاز فيها الزمالك بثلاثية نظيفة ليحصد المركز الثانى فى الدورى، عبر المدرب البرتغالي عن سعادته بتحقيق فريقه للفوز على الدراويش، قائلاً في المؤتمر الصحفي عقب لقاء الإسماعيلي: "سعداء بتحقيق الهدف الذي سعينا لإنهاء الموسم عليه، وهو وصافة الدوري، الجميع يعلم أن هناك ضغط مباريات كبير، وهو ما انعكس على اللاعبين، ولكنهم كانوا على قدر المسئولية وتحملوا".

وتابع: "دائماً يجب أن أقول إن اللاعبين تستحق كل الشكر على هذا الجهد، إصابة عبدالله جمعة والونش كانت بسبب الضغط الخاص بالمباريات، ولكن لدينا ثقة على عودتهم في وقت قليل، والدكتور سيشخص الحالتين، وهناك إصابات متكررة في الفريق بسبب هذا الضغط.. وهناك لاعبين يلعبون بشكل متواصل ولكن تدربوا بشكل جيد واعتمدنا عليه أما ناشئين الفريق هم مستقبل النادي".

وأتم باتشكيو تصريحاته قائلاً: "إسلام جابر كان بديل جيد جداً لعبدالله جمعة ولكنه تعرض للإصابة، وأتمنى أن لا تكون إصابة جمعة صعبة، حتى يكون متاح لنا جميع الخيارات خلال مباراة الرجاء المقبلة.. و لاسماعيلي وضعنا في مواقف صعبة ولكن استطعنا الانضباط وتحقيق هدفنا من المباراة"، مشددا أن الجميع يعلم إن ضغط اللقاءات، كبير، وهو ما انعكس علي اللاعبين ولكنهم كانوا على قدر المسؤلية وتحملوا الضغط

وحصد فريق الزمالك بشكل رسمى، بطاقة المشاركة فى النسخة المقبلة من منافسات دورى أبطال أفريقيا، بعدما حصد المركز الثانى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، ليصبح بذلك ثانى الأندية المصرية التى ستشارك فى النسخة المقبلة لدورى الأبطال عقب ضمان الأهلى المشاركة فى تلك البطولة بعدما توج بشكل رسمى ببطولة الدورى الممتاز، وتشهد النسخة الحالية من دورى أبطال أفريقيا تواجد الأهلى فى دور النهائى حيث ينتظر المتأهل من مواجهة الزمالك والرجاء المغربى حيث تغلب الزمالك فى لقاء الذهاب بالمغرب، بنتيجة 1 / 0، وسيلتقى الأبيض يوم الأحد المقبل مع الفريق المغربى فى استاد القاهرة الدولى، فى دور الإياب بنصف النهائى من أجل حسم الطرف الثانى للنهائى الذى سيواجه الأهلى، يوم 6 من شهر نوفمبر الجارى.