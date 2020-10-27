شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى يكشف رفض باتشيكو إراحة 3 زملكاوية أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك عن أن الجهاز الفني للفريق الأبيض رفض إراحة 3 لاعبين في مبارة الإسماعيلي وهم بن شرقي وزيزو وإسلام جابر، لافتًا إلى أن الجهاز الفنى عمل على الاستعانة ببعض البدلاء ممن يستطيعون القيام بنفس دور اللاعب الاساسي، وقال عبد الهادى خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "اللاعبين كانوا يشعرون بالمسئولية وحققوا الهدف من المباراة وهو حسم وصافة الدوري قبل الانتظار لمباراة بيراميدز والمقاولون"، وتابع: "شيكابالا دخل التدريبات في أول يوم مران بعد العودة من المغرب وظهر بشكل جيد وكان من الافضل الدفع به بسبب غياب أوباما وإراحة بن شرقي".

استطرد: "دخول شيكابالا في الفورمة مكسب للزمالك عشان الاستعانة بيه في أفريقيا ويكون جاهز لرفع الكاس إن شاء الله، مضيفًا: "خبرة لاعبي الزمالك حسمت المباراة ولا يوجد وقت للراحة قبل مباراة الرجاء".

وحصد فريق الزمالك بشكل رسمى، بطاقة المشاركة فى النسخة المقبلة من منافسات دورى أبطال أفريقيا، بعدما حصد المركز الثانى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، ليصبح بذلك ثانى الأندية المصرية التى ستشارك فى النسخة المقبلة لدورى الأبطال عقب ضمان الأهلى المشاركة فى تلك البطولة بعدما توج بشكل رسمى ببطولة الدورى الممتاز، وتشهد النسخة الحالية من دورى أبطال أفريقيا تواجد الأهلى فى دور النهائى حيث ينتظر المتأهل من مواجهة الزمالك والرجاء المغربى حيث تغلب الزمالك فى لقاء الذهاب بالمغرب، بنتيجة 1 / 0، وسيلتقى الأبيض يوم الأحد المقبل مع الفريق المغربى فى استاد القاهرة الدولى، فى دور الإياب بنصف النهائى من أجل حسم الطرف الثانى للنهائى الذى سيواجه الأهلى، يوم 6 من شهر نوفمبر الجارى.