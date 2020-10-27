شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. برج العرب يستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن ملعب برج العرب في الإسكندرية سوف يستضيف بشكل رسمي نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 6 نوفمبر المقبل وواصل أن الجهات الأمنية أخطرت اتحاد الكرة بإقامة نهائي دوري الأبطال في ملعب برج العرب ورفض إقامته في استاد القاهرة الدولي، تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية على حساب الوداد فيما يلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي في الإياب يوم 1 نوفمبر المقبل بعدما فاز عليه في المغرب بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقي.

من ناحية أخرى، حصد فريق الزمالك بشكل رسمى، بطاقة المشاركة فى النسخة المقبلة من منافسات دورى أبطال أفريقيا، بعدما حصد المركز الثانى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، ليصبح بذلك ثانى الأندية المصرية التى ستشارك فى النسخة المقبلة لدورى الأبطال عقب ضمان الأهلى المشاركة فى تلك البطولة بعدما توج بشكل رسمى ببطولة الدورى الممتاز، وتشهد النسخة الحالية من دورى أبطال أفريقيا تواجد الأهلى فى دور النهائى حيث ينتظر المتأهل من مواجهة الزمالك والرجاء المغربى حيث تغلب الزمالك فى لقاء الذهاب بالمغرب، بنتيجة 1 / 0، وسيلتقى الأبيض يوم الأحد المقبل مع الفريق المغربى فى استاد القاهرة الدولى، فى دور الإياب بنصف النهائى من أجل حسم الطرف الثانى للنهائى الذى سيواجه الأهلى، يوم 6 من شهر نوفمبر الجارى.

وتغلب الزمالك على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف الزمالك كل من مصطفى محمد وكاسونجو وأشرف بن شرقى وسجل هدف الدراويش لاعبه وجيه عبد الحكيم، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الإثنين، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وبهذا الفوز حصد الزمالك بشكل رسمى وصافة الدورى المصرى باحتلاله المركز الثانى فى جدول الترتيب بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث فى الجولة الأخيرة حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات تلك الجولة، إلا أن الأبيض حصد 71 نقطة بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات فيما يحتل بيراميدز، المركز الثالث، برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، وحال فوز بيراميدز فى الجولة سيصل إلى النقطة 67 وحال خصم ثلاث نقاط من الزمالك لعدم حضوره مباراة الأهلى فى قمة الدورى والتى كشف اتحاد الكرة خصمها نهاية الموسم سيكون رصيد الزمالك وقتها 68 نقطة وبذلك أنهى الزمالك ذلك الاشتباك بإنهاء الدورى فى المركز الثانى بغض النظر عن نتيجة لقاء بيراميدز الأخير.