شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مصطفى محمد، مهاجم فريق الزمالك، فى حصد لقب هداف الفريق الأبيض، بعد وصوله إلى الهدف الـ 11 فى هذا الموسم عقب الهدف الذى أحرزه فى مرمى الإسماعيلى، بينما احتل مهاجم الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب هدافى الدورى، الذى يتصدره عبد الله السعيد لاعب بيراميدز برصيد 17 هدفا. وحسم الزمالك وصافة بطولة الدورى، بعد أن نجح فى التغلب على فريق الإسماعيلى بثلاث أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولى فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ليصل الزمالك الى النقطة 71 فى جدول ترتيب الدورى المصرى لهذا الموسم . ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد فوز الزمالك على الإسماعيلى: ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد فوز الزمالك على الإسماعيلى:

1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 17 هدفًا. 2- محمد شريف لاعب إنبي، 14 هدفًا. 3- والتر بواليا، لاعب الجونة، 13 هدفًا. 4- سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب، 11 هدفًا. 5- مصطفى محمد لاعب الزمالك، 11 هدفًا. 6- محمود علاء لاعب الزمالك، 10 أهداف. 7- حسام حسن لاعب سموحة، 9 أهداف. 8- جون أنطوي، لاعب بيراميدز، 9 أهداف. 9- وليد سليمان لاعب الأهلي، 8 أهداف. 10- عمرو الحلواني، لاعب حرس الحدود، 8 أهداف. 11- باسم مرسي، لاعب الانتاج الحربي، 8 أهداف.

تغلب الزمالك على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف الزمالك كل من مصطفى محمد وكاسونجو وأشرف بن شرقى وسجل هدف الدراويش لاعبه وجيه عبد الحكيم، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وبهذا الفوز حصد الزمالك بشكل رسمى وصافة الدورى المصرى باحتلاله المركز الثانى فى جدول الترتيب بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث فى الجولة الأخيرة حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات تلك الجولة، إلا أن الأبيض حصد 71 نقطة بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات فيما يحتل بيراميدز، المركز الثالث، برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، وحال فوز بيراميدز فى الجولة سيصل إلى النقطة 67 وحال خصم ثلاث نقاط من الزمالك لعدم حضوره مباراة الأهلى فى قمة الدورى والتى كشف اتحاد الكرة خصمها نهاية الموسم سيكون رصيد الزمالك وقتها 68 نقطة وبذلك أنهى الزمالك ذلك الاشتباك بإنهاء الدورى فى المركز الثانى بغض النظر عن نتيجة لقاء بيراميدز الأخير.

دخل الزمالك اللقاء بالتشكيل يضم كلاً من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أوناجم وشيكابالا وكاسونجو

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما دخل الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فوزى.

خط الدفاع: محمد بيومي، محمد عمار، محمد هاشم، محمود البدرى.

خط الوسط: محمود دونجا، نادر رمضان، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى.

خط الهجومي: محمد الشامى، شيلونجو.