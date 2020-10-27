شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في ختام بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الزمالك في تحقيق فوزا مهما علي نظيره الإسماعيلي بثلاثة اهداف مقابل هدف، في الجولة الأخيرة للدورى، على ستاد القاهرة، لينجح الأبيض في حسم المركز الثاني بجدول الدوري والتأهل الي دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل.

بعد فوز الزمالك اليوم، يضمن أبناء ميت عقبة حصد المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 71 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 50 هدفًا واستقبل 27 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة ويتبقى لبيراميدز لقاء وحيد وحال فوزه على المقاولون فى الجولة الأخيرة وخصم ثلاث نقاط من أبناء ميت عقبة سيواصل الأبيض تواجده فى المركز الثانى وبذلك حسم الأبيض وصافة الدورى.

وبهذا يضمن الزمالك المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا، فى النسخة المقبلة، باعتباره وصيفًا للدورى الممتاز الذى حسم لقبه الأهلى رسميًا للمرة 42 فى تاريخه والخامسة على التوالى، ليتأهل الثنائى للمشاركة فى دورى الأبطال الموسم المقبل، بغض النظر عن أى نتائج أخر.

كما تصدر مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، قائمة هدافى الأبيض فى مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما سجل هدف فريقه الأول فى مرمى الإسماعيلى اليوم، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 11 هدفًا بعدما شارك فى 29 مباراة مع الأبيض فى المسابقة المحلية هذا الموسم، فيما يليه محمود علاء، مدافع الزمالك، فى قائمة هدافى الفريق برصيد 10 أهداف أحرزهم فى مسابقة الدورى هذا الموسم من بينهم 8 أهداف من ركلات جزاء.

فيما سجل الكونغولى كابونجو كاسونجو، هدف الزمالك الثانى فى مرمى الإسماعيلى، ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 3 أهداف فى الدورى بعدما شارك فى 17 مباراة مع الأبيض، هذا الموسم فى المسابقة المحلية.

وسجل المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، هدف فريقه الثالث فى شباك الدراويش، ليصل إلى الهدف رقم 3 فى الدورى الممتاز بعدما شارك مع الفريق فى 22 مباراة فى المسابقة المحلية.















































































































