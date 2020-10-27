شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ استعداداته لمواجهة الرجاء غدًا دون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر غدٍ الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء الأحد المقبل، علمًا بأن الزمالك فاز على الرجاء في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، فيما كشف محمد أسامة طبيب الزمالك حجم الإصابات التي تعرض لها عدد من لاعبي الزمالك في مباراة الإسماعيلي، وكذلك باقي اللاعبين المصابين وقال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "عبد الله جمعة شعر بشد خفيف في العضلة الخلفية وخشية من تفاقم الإصابة فضلنا اراحته ولكنها بسيطة واطمأنيت عليه بعد اللقاء".

تابع: "محمود الونش لديه مشكلة في وتر الركبة وسيجري أشعة غدًا لتحديد مدى إصابته وهو كان مصمم يشارك وأصريت بين الشوطين على استبداله وسنطمئن على إصابته غدًا"، متابعًا: "محمود علاء عنده جزع في الرباط الخارجي اشتغلنا معاه في المغرب وموضوع تأجيل المباراة أفادنا في تجهيز المصابين وأجرى أشعة إمبارح وأثبتت تعافيه بنسبة 80%".

كشف: "إسلام جابر تعرض لكدمة بسيطة ولا تدعو للقلق واللاعب ليس لديه مشكلة، موضحًا: "حازم إمام كان عنده شد في العضلة الأمامية واستفدنا من تأجيل المباراة إنه يكمل برنامجه العلاجي وسيكون جاهز لمباراة الرجاء المغربي"، أضاف: "أوباما شعر بالم بسيط في ركبته وعمل اشعة وطلعت بسيطة لكنه لا يزال يشعر بالالم لذا فضلنا استبعاده من المباراة".

ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوزا مهما علي نظيره الإسماعيلي بثلاثة اهداف مقابل هدف، في الجولة الأخيرة للدورى، على ستاد القاهرة، لينجح الأبيض في حسم المركز الثاني بجدول الدوري والتأهل الي دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل.

بعد فوز الزمالك اليوم، يضمن أبناء ميت عقبة حصد المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 71 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 50 هدفًا واستقبل 27 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة ويتبقى لبيراميدز لقاء وحيد وحال فوزه على المقاولون فى الجولة الأخيرة وخصم ثلاث نقاط من أبناء ميت عقبة سيواصل الأبيض تواجده فى المركز الثانى وبذلك حسم الأبيض وصافة الدورى.