شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحتفل بعيد ميلاد عمرو الجناينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية، حيث أحضر الأعضاء تورتة مكتوب عليها "عمرو بيه يوسف بيه حسن باشا الجناينى" واحتفلوا بعيد ميلاده بمقر الجبلاية على هامش الاجتماع الذى عقد اليوم.

فى الوقت ذاته تلقى عمرو الجناينى، برقية تهنئة من جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمناسبة عيد ميلاده. وقال رئيس الاتحاد الدولي في رسالته للجنايني: أتمنى لك عيد ميلاد سعيد، وأن يكون هذا اليوم مليئًا بالسعادة، ونأمل أن نواصل العمل معًا من أجل مستقبل هذه اللعبة الجميلة التى توحدنا جميعًا.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي، أغتنم هذه الفرصة لأشكركم على جهودكم ومساهمتكم فى تطوير رياضتنا وتعزيز قيمها فى مصر.. أتمنى لك صحة جيدة، ولعائلتك وأصدقائك وأحبائك، وأتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى قريبًا.. مع تمنياتى بالنجاح".

وكان اتحاد الكرة قرر، إلغاء الهبوط في الموسم الحالي بالقسم الثاني على أن يكون شكل المسابقات بالموسم القادم كالتالي: أولاً: القسم الثاني أولاً: القسم الثاني يتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من (16) فريقًا بإجمالي 48 فريقًا (الـ 36 فريقا + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول في المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث) وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دوري من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول. وينتهي قيد اللاعبين في 21/11/2020 م، فيما تبدأ المباريات يوم 25/11/2020م . ثانيًا: القسم الثالث ثانيًا: القسم الثالث يتكون من 178 فريقًا (155 فريقًا + 23 فريقًا متأهلاً من القسم الرابع).. يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة، ويصعد أول كل منها إلى القسم الثاني. وينتهي القيد في 28/11/2020م، على أن تبدأ المباريات في 30/11/2020م. ثالثاً: القسم الرابع ثالثاً: القسم الرابع يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثاً توزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافي .. وينتهي القيد في 30/11/2020 م ، لتبدأ المباريات في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020 م. رابعاً: تخصيص مجموعة لسيناء رابعاً: تخصيص مجموعة لسيناء تشجيعًا لمشاركة الأندية في جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تماشيًا مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث إعتباراً من موسم 21/22 يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثاني. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمرًا صحفيًا في موعد يتحدد لاحقًا لعرض شروط ونظام المسابقة وذلك فور إنتهاء تصفيات القسم الرابع.

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