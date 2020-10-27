شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح أبو جريشة: الإسماعيلي محتاج عملية تطهير شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح محمد صلاح أبو جريشة نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق النار على مجلس إدارة النادي بعد الهزيمة التي تكبدها الدراويش أمام الزمالك مساء اليوم، الإثنين، بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأخيرة من الدوري، وقال أبو جريشة: "مكنش عندنا أي طموح للفوز أو تحقيق نتيجة إيجابية، كل الدوافع انتهت من زمان، الإسماعيلي بحاجة إلى عملية تطهير كاملة على مستوى الأشخاص التي تتولى المسئولية داخل النادي"، وتابع أبو جريشة في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1: "الأشخاص دي هي اللى تتحمل المسئولية، هما اللى جابوا الصفقات السيئة للفريق، هما اللى سمسروا في الصفقات، هما اللى اختاروا المدربين، فعليهم تحمل المسئولية، ولن ينصلح الحال إلا برحيلهم وتطهير النادي منهم".

وحقق الزمالك فوزًا مهمًا على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الإثنين، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، ليختتم الأبيض منافسات الموسم الجارى من المسابقة المحلية محتلاً وصافة الترتيب، ليكون دافعًا قويًا لدى اللاعبين قبل مباراتهم المرتقبة أمام الرجاء المغربى، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى ستجمع بينهما الأحد المقبل، بعدما تم تأجيل اللقاء بسبب تفشى حالات الإصابة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربى، ومنعه من السفر إلى القاهرة، الأسبوع الماضى، وذلك عقب فوز الأبيض عليه بهدف دون رد، فى مباراة الذهاب التى أقيمت على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء.