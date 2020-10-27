شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الإسماعيلى بثلاثية ويحصد وصافة بطولة الدورى الممتاز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب الزمالك على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف الزمالك كل من مصطفى محمد وكاسونجو وأشرف بن شرقى وسجل هدف الدراويش لاعبه وجيه عبد الحكيم، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وبهذا الفوز حصد الزمالك بشكل رسمى وصافة الدورى المصرى باحتلاله المركز الثانى فى جدول الترتيب بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث فى الجولة الأخيرة حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات تلك الجولة، إلا أن الأبيض حصد 71 نقطة بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات فيما يحتل بيراميدز، المركز الثالث، برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، وحال فوز بيراميدز فى الجولة سيصل إلى النقطة 67 وحال خصم ثلاث نقاط من الزمالك لعدم حضوره مباراة الأهلى فى قمة الدورى والتى كشف اتحاد الكرة خصمها نهاية الموسم سيكون رصيد الزمالك وقتها 68 نقطة وبذلك أنهى الزمالك ذلك الاشتباك بإنهاء الدورى فى المركز الثانى بغض النظر عن نتيجة لقاء بيراميدز الأخير.

دخل الزمالك اللقاء بالتشكيل يضم كلاً من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أوناجم وشيكابالا وكاسونجو

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما دخل الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فوزى.

خط الدفاع: محمد بيومي، محمد عمار، محمد هاشم، محمود البدرى.

خط الوسط: محمود دونجا، نادر رمضان، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى.

خط الهجومي: محمد الشامى، شيلونجو.

أحداث الشوط الأول

كاد الزمالك أن يخطف هدف التقدم فى الدقيقة الأولى من تمريرة سحرية من شيكابالا إلى أوناجم داخل منطقة الجزاء الذي أهدر الفرصة الأولى لفريقه ليستمر نشاط الفريق الأبيض هجوميا بحثا عن تسجيل الهدف الأول معتمدا على تحركات شيكابالا وفى الدقيقة 11 مرر طارق حامد كرة رائعة إلى مصطفى محمد الذى سددها بين أقدام حارس الدراويش لتسكن الشباك قبل أن يتم احتسابها تسللا ولكن وسط انتظار حكم الساحة محمود البنا لقرار حكم تقنية الفيديو الذى أكد صحة الهدف ليتقدم الزمالك بالهدف الأول.



وفى الدقيقة 24، مرر شيكابالا تمريرة رائعة إلى محمد أوناجم يمين منطقة الجزاء الذى مررها إلى كاسونجو ليسددها في المرمى الخالي بعد خروج حارس الدراويش ثم حاول الإسماعيلى عن طريق عبد الرحمن مجدى جناح الفريق تقليص الفارق والذى راوغ عبد الله جمعة ظهير الفريق الأبيض وسدد الكرة إلا إن محمد أبو جبل حارس الزمالك تصدى لها ليحافظ على تقدم فريقه بثنائية نظيفة.

وحاول الإسماعيلى بعد ذلك تقليص الفارق عن طريق تسديدات عبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى دون جدوى فيما تعرض الونش مدافع الزمالك للإصابة إلى جانب عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق وعالج جهاز الزمالك الطبى، الونش، سريعا، ولكن استمر علاج جمعة وكاد الزمالك أن يخطف هدفا ثالثا فى الدقيقة 46 ولكن تألق محمد فوزى حارس الدراويش حيث مرر مصطفى محمد كرة إلى شيكابالا فى مواجهة مع فوزى الذى خرج من مرماه ليبعد الكرة من أمام شيكابالا.

أحداث الشوط الثانى

مع انطلاقة الشوط الثانى، دفع جهاز الإسماعيلى بالثنائى محمد حمدى زكى وبيكيتى سيلفا على حساب محمد الشامى وشيلونجو بينما دفع جهاز الزمالك بالثنائى محمد عبد السلام وإسلام جابر بدلا من محمود الونش وعبد الله جمعة خاصة إن الثنائى تعرض لإصابات فى الشوط الأول ولكن عاد الونش لاستكمال ذلك الشوط ولكن فضل جهاز الزمالك عدم المغامرة به فى الشوط الثانى والدفع بعبد السلام بدلا منه ونفس الأمر بالنسبة لعبد الله جمعة الذى لم يعد لاستكمال الشوط الأول بعد إصابته فى الدقائق الأخيرة حيث يرفض جهاز الزمالك المجازفة خاصة لارتباط الفريق بمواجهة هامة يوم الأحد المقبل، وذلك مع الرجاء المغربى، فى إياب دور قبل النهائى لدورى أبطال إفريقيا.

وفى الدقيقة 51، شكل الدراويش أول خطورة حقيقية فى هذا الشوط على مرمى الزمالك بتمريرة طولية إلى عبد الرحمن مجدى الذى اخترق منطقة الجزاء وسدد كرة مرت بجوار قائم الزمالك وواصل الإسماعيلى هجومه بحثا عن تقليص الفارق وفى الدقيقة 56 خطورة جديدة للإسماعيلى حيث أرسل محمد حمدي ذكي عرضية من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بمحمد عبد الغني وغيرت الكرة اتجاهها لكن تصدى رائع من أبو جبل حارس الزمالك وفى الدقيقة 59، دفع البرتغالي باتشيكو المدير الفنى للزمالك بأحمد زيزو على حساب شيكابالا وذلك لإعادة تنشيط الخط الأمامى ثم واصل باتشيكو تغييراته الهجومية بالدفع بالمغربى أشرف بن شرقى على حساب كاسونجو فى الدقيقة 60، وفى الدقيقة 73، مرر إمام عاشور كرة رائعة لأشرف بن شرقى الذى حولها برأسه فى شباك الدراويش لتصبح النتيجة 3 / 0 لصالح أبناء ميت عقبة.



وفى الدقيقة 77، دفع المدير الفنى للزمالك، بمحمد حسن على حساب المغربى محمد أوناجم، وفى الدقيقة 84 من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء أمسكها محمد أبو جبل حارس الزمالك لكن سقطت الكرة من يده لتصل الكرة إلى وجيه عبد الحكيم الذي سددها لكن ارتطمت بالقائم الأيسر وسددها مرة أخرى داخل الشباك بعدما ترك محمد هاشم، الكرة، بسبب وجوده في موقف تسلل، وفى الدقيقة 90، أشهر الحكم محمود البنا، بطاقة حمراء لمحمد هاشم لاعب الإسماعيلى بعد تدخله القوى مع إسلام جابر حيث تعرض الأخير لإصابة نتيجة التدخل القوى معه من قبل هاشم وأشهر الحكم فى البداية إنذار أصفر لهاشم وبالعودة إلى تقنية الفيديو أشهر له البطاقة الحمراء وفى الدقيقة 92، أهدر وجيه عبد الحكيم فرصة تسجيل الهدف الثانى للإسماعيلى بعد إهداره لانفراد بمرمى الفريق الأبيض.











































































































