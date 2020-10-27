شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم فريق الزمالك وصافة بطولة الدوري بعدما فاز على فريق الإسماعيلي بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم علي استاد القاهرة الدولي فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ليصل الزمالك الي النقطة 71 في جدول ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم.

وقد بقى الدراويش في المركز التاسع وهو مهدد بالتراجع إلى المركز الثالث عشر، فيما حسم النادي الأهلي بطولة الدوري قبل نهايته بسبع أسابيع، بينما تحدد الهابطين الثلاثة وهم طنطا ونادي مصر وحرس الحدود.

تغلب الزمالك على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف الزمالك كل من مصطفى محمد وكاسونجو وأشرف بن شرقى وسجل هدف الدراويش لاعبه وجيه عبد الحكيم، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وبهذا الفوز حصد الزمالك بشكل رسمى وصافة الدورى المصرى باحتلاله المركز الثانى فى جدول الترتيب بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث فى الجولة الأخيرة حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات تلك الجولة، إلا أن الأبيض حصد 71 نقطة بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات فيما يحتل بيراميدز، المركز الثالث، برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، وحال فوز بيراميدز فى الجولة سيصل إلى النقطة 67 وحال خصم ثلاث نقاط من الزمالك لعدم حضوره مباراة الأهلى فى قمة الدورى والتى كشف اتحاد الكرة خصمها نهاية الموسم سيكون رصيد الزمالك وقتها 68 نقطة وبذلك أنهى الزمالك ذلك الاشتباك بإنهاء الدورى فى المركز الثانى بغض النظر عن نتيجة لقاء بيراميدز الأخير. دخل الزمالك اللقاء بالتشكيل يضم كلاً من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أوناجم وشيكابالا وكاسونجو خط الهجوم: مصطفى محمد. بينما دخل الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد فوزى. خط الدفاع: محمد بيومي، محمد عمار، محمد هاشم، محمود البدرى. خط الوسط: محمود دونجا، نادر رمضان، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى. خط الهجومي: محمد الشامى، شيلونجو.

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