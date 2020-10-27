شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 26/10/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة ينقل احتفالية الأهلى بدرع الدورى لاستاد السلام ويشكر الطلائع، واتحاد الكرة يؤكد عدم حضور أعداد إضافية فى مباراة تتويج الأهلى بدرع الدورى، غموض مصير معارى الأهلي فى الجونة بعد رحيل نادر شوقى.

اتحاد الكرة ينقل احتفالية الأهلى بدرع الدورى لاستاد السلام ويشكر الطلائع

قدم الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى الشكر لمجلس إدارة نادى طلائع الجيش على موقفهم من مباراة فريقهم أمام الأهلى، ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز..

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