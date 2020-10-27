شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى عن "خروف" شوقى السعيد: العين ما تكرهش غير الأحسن منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، على الأقوال التى تتردد من وقت لآخر، حول خطف الأهلى لنجوم الإسماعيلى من أجل الهيمنة على جميع البطولات، وقال القيعى فى تصريحات ببرنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلى: معظم لاعبى الاسماعيلى الذين انضموا إلى الأهلى لم يأتوا بطريقة مباشرة ولكن بعد رحيلهم عن الدراويش إلى أندية أخرى، وأغلبهم لم يكن من أبناء النادى أيضًا، وفى المقابل حصل الإسماعيلى على خدمات الكثير من أبناء الأهلى، وكذلك الزمالك حصل على 19 لاعبًا، فلماذا يركز الإعلام على أن الأهلى يفرغ الإسماعيلى من لاعبيه؟.

أضاف: طول عمرنا نسمع أن الزمالك لديه أفضل لاعبين فى مصر، أليس هذا متناقضًا مع أن الأهلى يضم أفضل لاعبى الاسماعيلى ليسيطر على البطولات، لو لاعبى الإسماعيلى جاءوا إلى الأهلى ولم يحققوا بطولات لما كان أحد تكلم عنهم.

وتطرق القيعى إلى الحديث عن "رهان" شوقى السعيد لاعب الزمالك السابق، الذى تحدى بأن الأهلى سيخسر من الوداد فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وراهن على خسارة الأهلى بذبح خروف، وقال القيعى تعلليقاً على ذلك: العين ما تكرهش غير الأحسن منها ولا أعرف كيف وصل الأمر إلى الرهان على خسارة الأهلى.

واختتم: بيراميدز يلاعب نهضة بركان فى الكونفدرالية، ما علاقة الأهلى بالموضوع لكى يضع الإعلام جماهيره فى الصورة ويرسخ مبدأ كراهية الأهلى لدى الأندية، بحجة أنا جماهير الأهلى "شمتانة" فى خسارة بيراميدز.

فى سياق آخر، اقترب استاد برج العرب من استضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا بدلاً من استاد القاهرة الدولي، حيث تأهل الأهلى للنهائى الأفريقى ويتبقى الطرف الثاني الذى سيتحدد وفقًا لنتيجة مباراة الزمالك والرجاء المغربى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، فى إياب دور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وتغلب الفريق الأبيض في الذهاب بالمغرب بنتيجة 1 / 0.