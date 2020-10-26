شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق: الزمالك ضرب «عصفورين بحجر» بالفوز على الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي محمد فاروق، أن الزمالك نجح في تحقيق عدة مكاسب بالفوز على الإسماعيلي، موضحًا أن الفريق الأبيض «ضرب عصفورين بحجر واحد».

وقال فاروق في برنامج «البريمو»، المذاع على قناة «Ten»: «الزمالك خرج بعدة مكاسب من هذه المباراة بعد الفوز على الإسماعيلي منها ضمان المركز الثاني المؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب اكتساب مزيد من الثقة قبل مواجهة الرجاء المغربي».

وأضاف: «الزمالك له أيضًا خسائر في هذه المباراة منها تعرض الثنائي عبدالله جمعة ومحمود الونش للإصابات ومن المحتمل غياب الأخير عن مباراة الرجاء وسيخضعان لفحوصات طبية غدًا».