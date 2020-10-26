شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب وست بروميتش بعد رحيل حجازي: أشعر بخيبة أمل كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، أن قرار رحيل المدافع المصري أحمد حجازي لم يكن قراره، مشيراً إلى أنه تلقى تأكيدات ببقاءه في صفوف الفريق.

وكان نادي اتحاد جدة السعودي، أعلن عن التعاقد مع حجازي من صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي بشكل رسمي.

وقال بيليتش في تصريحات عقب لقاء فريقه أمام برايتون بالبريميرليج عن رحيل حجازي: «لم يكن هذا قراري بالتأكيد، حتى يوم السبت عندما كنا نقوم بتشكيل التكتيكات كان متواجد معنا».

واختتم المدير الفني لنادي وست بروميتش تصريحاته: «تلقيت تأكيدات بأنه سيبقى، وأشعر بخيبة أمل كبيرة لقد كان يريدي البقاء في الفريق».