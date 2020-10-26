شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
سجل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، هدف التقدم للزمالك في شباك الإسماعيلي باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 34 من عمر الدوري الممتاز.
وسجل مصطفى محمد الهدف في الدقيقة 12 من عمر المباراة بعد بينية من طارق حامد إنفرد بها مهاجم الزمالك بالمرمى ليودعها الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد.
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