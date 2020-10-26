شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي يؤازر الزمالك أمام الإسماعيلي من المدرجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تواجد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك، بمدرجات استاد القاهرة الدولي من أجل مؤازرة زملائه في الفريق أمام النادي الإسماعيلي، وذلك على الرغم من غيابه اليوم عن المباراة بسبب الإيقاف.

ويواجه الزمالك فريق الإسماعيلي في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات 106,540

تعافي 98,903

وفيات 6,199

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