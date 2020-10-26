شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الزمالك 3 - 1 الاسماعيلي بث مباشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه نادي الزمالك نظيره فريق الإسماعيلي في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز والتي تنطلق في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.

ويضم التشكيل :

محمد ابو جبل في حراسة المرمى. احمد عيد – محمود الونش – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة في خط الدفاع . طارق حامد – امام عاشور – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق شيكابالا – كاسونجو في خط الوسط. مصطفي محمد في خط الهجوم. بينما يجلس على دكة البدلاء كل من:- محمود جنش – اسلام جابر – اشرف بن شرقي – محمد حسن – احمد زيزو – مصطفي فتحى – محمد عبد السلام – كريم بامبو – عمر السعيد. وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: حارس مرمى محمد فوزي الدفاع: محمد بيومي - محمد عمار - محمد هاشم - محمود البدري الوسط: محمود دونجا - نادر رمضان - أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي الهجوم: شيلونجو - محمد الشامي

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