شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس مصمم على التعاقد مع الفرنسى «عوار» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية أن يوفنتوس لا يزال لديه رغبة في التعاقد مع أحد أبرز أهداف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب تقرير صحفى. كان حامل لقب الدورى الإيطالى يستهدف ضم النجم الفرنسى، حسام عوار، لاعب وسط أولمبيك ليون، في الميركاتو الصيفى الأخير، للعب إلى جوار آرثر ميلو، لكن ليون غالى في طلباته المادية، التي وصلت إلى 50 مليون يورو، فقرر البيانكونيرى إنفاق الأموال على ضم فيديريكو كييزا.
وقالت الصحيفة إن يوفنتوس، سيجدد محاولاته لاقتناص عوار في الشتاء، رغم المنافسة القوية مع آرسنال وباريس سان جيرمان على الصفقة.
كما تحدثت العديد من التقارير الصحفية مؤخرا، عن رغبة ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان في ضم عوار. ويراهن يوفنتوس على علاقته المميزة مع جان ميشيل أولاس، رئيس ليون، عقب إعارة ماتيا دى تشيليو للنادى الفرنسى.
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