شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة فريق الإسماعيلي في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز والتي تنطلق في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.

ويضم التشكيل :

محمد ابو جبل في حراسة المرمى.

احمد عيد – محمود الونش – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة في خط الدفاع .

طارق حامد – امام عاشور – محمد اوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – كاسونجو في خط الوسط.

مصطفي محمد في خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من:- محمود جنش – اسلام جابر – اشرف بن شرقي – محمد حسن – احمد زيزو – مصطفي فتحى – محمد عبدالسلام – كريم بامبو – عمر السعيد.