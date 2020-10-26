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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس برشلونة: لم يخطر ببالي أبداً أن أستقيل بسبب قضية ميسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020
أكد رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو إلى أنه لم يخطر في باله أبداً تقديم إستقالته بسبب أزمة ليونيل ميسي الذي أعلن عن رغبته بالرحيل عن الكامب نو في الميركاتو الصيفي.
وصرح بارتوميو في مؤتمر صحفي: "في حالة ليو، من الجيد أن تغضب لأنه ليس من الجيد قبول الهزائم، ونحن جميعاً غاضبون".
وأضاف: "لكن كان هناك موعداً نهائياً ليعلن ما إذا كان سيستمر أم لا، هو لم يفعل ذلك، وفي النهاية هو معنا الآن، وكلنا نريد أن يعتزل في برشلونة".
وختم بارتوميو: "لم يخطر ببالي أبداً أن أستقيل بسبب قضية ميسي، المشروع ممتع للغاية مع الشباب والمحاربين القدامى مثل ميسي، وأعتقد أننا معه سنفوز بالألقاب هذا الموسم".
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