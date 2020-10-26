الزبيدي يعلن إصابته بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، إبراهيم الزبيدي أمس، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال الزبيدي، عبر حسابه الشخصي في تويتر»تأكدت إصابتي بفيروس كورونا، الحمد لله على كل حال». وأضاف «أموري طيبة ولله الحمد، وبإذن الله أعود للملاعب بسرعة». وأضاف «أموري طيبة ولله الحمد، وبإذن الله أعود للملاعب بسرعة».

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