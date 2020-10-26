شكرا لقرائتكم خبر دياب: حجازي لن يغادر الاتحاد قبل الاعتزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد أحمد صادق دياب «إن مدافع المنتخب المصري المنضم حديثا للفريق أحمد حجازي يمثل إضافة كبيرة وقوية للاتحاد خلال الموسم الحالي.

وكان الاتحاد أعلن أمس الأول عن تعاقده بشكل رسمي مع حجازي قادما من صفوف وست بروميتش الإنجليزي.

وأضاف دياب لقناة (أون تايم سبورتس) المصرية أنه يتمنى أن يظهر حجازي بشكل جيد يليق بإمكاناته مفيدا أن اللاعب انتقل إلى الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد، لكنه لديه ثقة كبيرة بأن اللاعب سيستمر مع الفريق، ولن يخرج منه قبل الاعتزال.

وتابع «إن التعاقد مع حجازي كان رغبة مشتركة بين الطرفين، وأن هناك الكثير من الشروط التعاقدية بين الطرفين والمبنية على توافق كبير جدا فيما بينهما.

وأضاف «حجازي كان حريصا على خوض التجربة الجديدة عليه في الدوري السعودي، وكنا حريصين على أن يكون جزءا من تركيبة هذا النادي».

وأشار المتحدث باسم الاتحاد إلى أن حجازي سيصل إلى السعودية خلال يومين للانتظام في تدريبات الفريق تمهيدا لبدء المشاركة معه في الفترة المقبلة.

وأوضح دياب «النادي دائما ينظر للاعب ذي مواصفات معينة، ونحن وجدنا مواصفاتنا التي نرجوها في أحمد حجازي، وهو لاعب كبير وأسلوبه رائع، ولم تأخذ المفاوضات وقتا طويلا».

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد نشرت في وقت سابق أن صفقة انتقال حجازي إلى نادي الاتحاد ستكلف الفريق السعودي 4 ملايين جنيه إسترليني.

ولم ينشر اتحاد جدة في إعلانه عن الصفقة أي تفاصيل مالية تخص الصفقة.

ويتبقى موسمان في عقد حجازي صاحب الـ29 عاما مع وست بروميتش.