ملعب الجامعة ملك للنصر 10 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت إدارة نادي النصر عقدا استثماريا مع شركة الوسائل الإعلانية العربية لاستثمار ملعب جامعة الملك سعود لمدة 10 أعوام دون الكشف عن التفاصيل المالية.

وكانت شركة الوسائل تفوقت على شركة الهلال الاستثمارية في المناقصة التي طرحت في يوليو الماضي، ونجحت في الحصول على عقد الملعب لمدة 10 أعوام مقابل 265 مليون ريال.

وكان ملعب جامعة الملك سعود قد افتتح في مايو 2015 قبل أن يتم تأجيره إلى شركة صلة في أكتوبر 2017، التي بدورها أجرته لنادي الهلال لاستضافة مباريات الفريق في المسابقات المحلية ودوري أبطال آسيا.