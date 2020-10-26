53 تعاقدا جديدا مع الأجانب.. الهلال والفتح وضمك الأكثر استقرارا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جاءت فرق الهلال والفتح وضمك كأفضل فرق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين استقرارا من خلال المحافظة على عناصرها الأجنبية التي خاضت معها معترك الموسم الماضي، حيث أضافت كل منها اسما واحدا فقط، تلاها النصر والاتفاق وأبها بإضافة لاعبين فقط علىخارطة الفريقين وتمسكهما بالخماسي السابق. الإضافات الجديدة الهلال الأرجنتنيني لوسيانو فيتو الفتح المغربي مراد باتنا ضمك الأرجنتنيني كريستيان ليما النصر الكوري كيم جون سو

الأرجنتنيني بيتي مارتينيز الاتفاق الأستوني كارول ميتس

المغربي وليد آزارو أبها الأسترالي كريغ غودوين

السويدي كارلوس ستاندبيرج الفيصلي الألماني الكسندر ميركل

الهولندي هشام فايق

‏ جوليو تافاريس من الرأس الأخضر الوحدة البرازيلي بيدرو هنريكي

‏الأسترالي ديمتري بيتراتوس

‏البرتغالي هيرناني سانتوس الرائد الصربي نيمانيا ميليتش

الصربي نيمانيا نيكوليتش

‏المغربي كريم البركاوي الأهلي الصربي ليوبومير فيجسا

‏الروماني الكسندرو ميتريتا

‏المغربي إدريس فتوحي

الغاني صامويل أوسو الاتحاد المصري أحمد حجازي

البرازيلي برونو هنريكي

‏الصربي ألكسندر بريجوفيتش

غاري رودريغيز من الرأس الأخضر التعاون البرازيلي إياغو سانتوس

الأسترالي ميتشيل ديوك

السنغالي عبدولاي ساني

الأنغولي أري بابل الشباب الليتواني جيدريوس أرلاوسكيس

التشيلي إيغور ليشنوفسكي

البرتغالي فابيو مارتينيز

الأرجنتينى إيفر بانيغا ‏ القادسية الكولومبي دانيلو أسبيريا

‏المدغشقري تشارلز أندريا

البرازيلي أدسون دا كروز

الروماني ميهاي بورديانو

الصربي أورو فيتاس العين المغربي محمد الناهيري

النيجيري أمادو موتاري

الفنزويلي خوان بابلو

الأنغولي كيسانغا باستوس

الجزائري سفير تايدر

‏الفنزويلي خوانبي آنور

‏ الكرواتي فيليب براداريتش

‏البرازيلي جيرتيسون الباطن الأوروجوياني مارتن كامبانيا

‏التيرندادي خاليم هايلند

‏الهولندي يوسف الجبلي

‏الهولندي محمد رايحي

‏البرازيلي ريناتو شافيز

‏الهولندي شاندرو شينك

البرتغالي فابيو ابرو التعاقدات الجديدة وصل عددها إلى 53 لاعبا أجنبيا

14 مدافعا18 لاعب وسط

21 مهاجما

6 برازيليين كأكثر الجنسيات حضورا يليهم الصربيين والمغاربة بعدد 5 لاعبين

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