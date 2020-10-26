شكرا لقرائتكم أحمد سمير: الزمالك أدى بواقعية.. والإسماعيلي كان يعتمد على الأداء الفردي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب أحمد سمير لاعب الزمالك السابق عن سعادته بالمستوى الذي هر عليه الفريق الابيض في مباراته ضد الاسماعيلي والتي فاز فيها بثلاثة أهداف لهدف.
قال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "الاسماعيلي لعب اداء فردي في مباراة الزمالك لانه مكنش عنده دوافع.
أرد: "الزمالك كان الافضل في الاستحواذ وفي الخطورة وشيكابالا ظهر بشكل كويس وكان عنده دوافع كبيرة".
أضاف: "فيه واقعية في اداء الزمالك وكل لاعب في مركزه رغم الغيابات الموجودة والزمالك كان يمتلك زمام المباراة".
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