شكرا لقرائتكم الزمالك والإسماعيلي .. ريكاردو: لعبنا مباراة متواضعة أمام الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف البرازيلي ريكاردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن فريقه خاض المراحل الأخيرة من بطولة الدوري خطوة بخطوة قائلا إن فريقه لعب مباراة متواضعة أمام الزمالك خاصة أنه كان لديه الكثير من مشاكل قبل اللقاء.
وأضاف ريكاردوفي تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس اليوم الثلاثاء:" اللاعيبن حاولت تعمل أقصى حاجة عندها، مشددًا الزمالك سيطر في الشوط الثاني سيطرة كاملة".
وأكمل:" الزمالك حاليا في مستوى عالي جدًا، ده أقصى مجهود عندنا في الفترة الحالية".
وأردف :" عمري ما كنت خايف على نادي الاسماعيلي لانه اسم كبير، والموسم القادم هنلعب على البطولة وهتكون افضل من كده".
وأتم:" حاليا بتحضر للموسم الجديد، من بكره عندنا شغل كتير وهنبدا نتكلم مع اللاعيبة في الخطة بتاعتنا وفي مجموعة من اللاعيبة هتشتغل معانا في الموسم الجديد، عندنا ماتش مهم في البطولة العربية، وتسعى لتقديم مستوى افضل في البطولة العربية".
وأختتم تصريحاته قائلاً غدا سنحضر المراكز اللي هنكون محتاجنها وهنحدد اسماء الراحلين".
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