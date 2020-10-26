شكرا لقرائتكم الأشعة تثبت إصابة عمر جابر بتمزق فى الأربطة ويغيب عن بيراميدز شهرًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت الإشعة التى خضع لها عمر جابر لاعب بيراميدزمساء اليوم ،الأحد، تعرضه للإصابة بتمزق فى أربطة الكاحل، إثر خروجه مصابًا في مباراة الفريق أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث خرج اللاعب مستبدلاً في نهاية الشوط الثاني من اللقاء بسبب تدخل عنيف من جانب لاعب نهضة بركان بكر الهلالي ورغم عنف اللقطة لم يرها الحكم، قبل أن يراجعه حكم الفار ويؤكد ضرورة طرده من اللقاء.

وغادر أمس عمر جابر ملعب المباراة واضعًا قدمه فى جبيرة، متأثرًا بإصابته، وخضع اللاعب للإشعة منذ قليل والتى أثبتت تعرضه لتمزق فى أربطة الكاحل وليس كسر فى عظمة الشظية كما ظهر التشخيص المبدئ للإصابة، ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن المشاركة فى التدريبات والمباريات فترة تترواح من 3 أسابيع إلى شهر.