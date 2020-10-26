شكرا لقرائتكم باتشيكو: لاعبو الزمالك يعانون من الضغط لكنهم رجال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الحديث عن مباراة الرجاء القادمة للزمالك في دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها ألأحد المقبل.

وعن مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، عبر المدرب البرتغالي عن سعادته بتحقيق فريقه للفوز على الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال باتشكيو في المؤتمر الصحفي عقب لقاء الإسماعيلي: "سعداء بتحقيق الهدف الذي سعينا لإنهاء الموسم عليه، وهو وصافة الدوري، الجميع يعلم أن هناك ضغط مباريات كبير، وهو ما انعكس على اللاعبين، ولكنهم كانوا على قدر المسئولية وتحملوا".

وتابع: "دائماً يجب أن أقول إن اللاعبين تستحق كل الشكر على هذا الجهد، إصابة عبدالله جمعة والونش كانت بسبب الضغط، ولكن لدينا ثقة على عودتهم في وقت قليل، والدكتور سيشخص الحالتين، وهناك إصابات متكررة في الفريق بسبب هذا الضغط".

وأضاف: "هناك لاعبين يلعبون بشكل متواصل ولكن تدربوا بشكل جيد واعتمدنا عليه، وناشئين الفريق هم مستقبل النادي".

وأردف: "نعد لمباراة الرجاء بشكل جيد، ولا أعلم شيء عن مشاكل مجلس الإدارة ولكنه يوفر لنا كل شيء، من أجل تحقيق الأداء الجيد، نحن نعمل من أجل الجماهير التي تساندنا".

وأتم باتشكيو تصريحاته قائلاً: "إسلام جابر كان بديل جيد جداً لعبدالله جمعة، وأتمنى أن لا تكون إصابة جمعة صعبة، حتى يكون متاح لنا جميع الخيارات خلال مباراة الرجاء المقبلة".

وضمن الزمالك المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل، وذلك بعد نجاحه في إنهاء المسابقة المحلية في وصافة جدول ترتيب المسابقة المحلية.