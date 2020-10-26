شكرا لقرائتكم محمد فاروق: الزمالك يدخل فى مفاوضات مع "والتر بواليا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق،عن أن مسؤولو الزمالك يبحثون عن مهاجم أفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد اقتراب رحيل الكونغولي كاسونجو كابونجو ، قائلا:" فتح مسئولو نادي الزمالك خط مفاوضات مع والتر بواليا مهاجم فريق الجونة لضمه بداية من الموسم المقبل ليكون بجانب مصطفي محمد".

أضاف فاروق في تصريحات تلفزيونية: " باتشيكو طلب التعاقد مع مهاجم افريقي خلال الفترة المقبل ليكون بدلا من الكونغولي كاسونجو كابونجو الذي اقترب من الرحيل".

أكد فاروق، أن الزمالك نجح فى تحقيق عدة مكاسب بالفوز على الإسماعيلي، موضحًا أن الفريق الأبيض ضرب عصفورين بحجر واحد متابعا :" الزمالك خرج بعدة مكاسب من هذه المباراة بعد الفوز على الإسماعيلي منها ضمان المركز الثاني المؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب اكتساب مزيد من الثقة قبل مواجهة الرجاء المغربي".

وأكمل: "الزمالك له أيضًا خسائر فى هذه المباراة منها تعرض الثنائي عبد الله جمعة ومحمود الونش للإصابات ومن المحتمل غياب الأخير عن مباراة الرجاء وسيخضعان لفحوصات طبية غدًا:" باتشيكو رفض فكرة رحيل إسلام جابر، عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح " باتشيكو تمسك باستمرار إسلام جابر ويري أن اللاعب جوكر ويستطيع اللعب فى أكثر من مركز عندما يحتاجه سواء فى وسط الملعب أو فى مركز الجناح أو فى مركز الظهير الأيسر ويرى أنه سيكون عنصر فعال مع الفريق في الموسم المقبل".

أشار: "باتشيكو أبدي رغبته في رحيل محمد حسن والتعاقد مع لاعب وسط مدافع جديد في الموسم المقبل واللاعب يملك عدة عروض من جانب اندية الدوري ابرزها وادي دجلة وغزل المحلة وسوف يتم تحديد مصيره النهائي خلال الفترة المقبلة عقب نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا".