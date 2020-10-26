شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الإسماعيلي .. أمير مرتضى: حصلنا على ما نريده من الدورى. ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، إن الفريق الأبيض حصل على ما يريده من الدورى، بعدما حصد الفريق بشكل رسمى، بطاقة المشاركة فى النسخة المقبلة من منافسات دورى أبطال أفريقيا، بعدما حصد المركز الثانى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز بالفوز على الإسماعيلى، بنتيجة 3 / 1، فى الجولة الأخيرة بالدورى، ليصبح بذلك ثانى الأندية المصرية التى ستشارك فى النسخة المقبلة لدورى الأبطال عقب ضمان الأهلى المشاركة فى تلك البطولة بعدما توج بشكل رسمى ببطولة الدورى الممتاز.

وتابع أمير مرتضى منصور، فى تصريحات صحفية عقب لقاء الإسماعيلى، الذى أقيم مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأخيرة من بطولة الدورى، قائلا:"ببارك لجمهور الزمالك و اللاعبين، احنا خدنا اللي عايزينه من الدوري الموسم ده في ظل الضغوطات اللي حصلت و ظروف الموسم، وإن شاء الله الموسم يخلص على حاجة كلنا بنحلم بيها، واحنا مركزين في إفريقيا بشكل كبير جداً وبنوعد الجمهور يشوفوا نفس النتيجة والمستوى اللي شافوه في المغرب أمام الرجاء".

وواصل المشرف العام على الكرة بالزمالك، حديثه عن لقاء الرجاء القادم، الذى سيقام يوم الأحد المقبل، فى إياب دور نصف النهائى لدورى أبطال إفريقيا، بعد الفوز فى الذهاب بهدف نظيف فى المغرب على الفريق المغربى قائلاً:"احنا بنعتبر نفسنا لعبنا هناك والنتيجة سلبية وغير مرضية وتركيزنا كله في مباراة العودة بالقاهرة، و في شوط خلص هناك ولسه في شوط هنا، ومكسبنا في المغرب عمل علينا ضغط هنا في ماتش العودة، والجهاز شغال مه اللاعبين فنياً و بدنيا وفي روح عالية بين اللاعبين لتحقيق البطولة الأفريقية".

واختتم المشرف على الكرة بالزمالك تصريحاته قائلا:"الدوري خلص و بعد خصم النقط و كل حاجة كانوا عايزين يعملوها، احنا خلصنا الموسم زي ما احنا عايزين وضد كل الظروف اللي كانت بيحاولوا فيها اننا مانبقاش موجودين في المركز المؤهل لأفريقيا".

وبفوز الزمالك على الإسماعيلى، حصد الفريق الأبيض بشكل رسمى وصافة الدورى المصرى باحتلاله المركز الثانى فى جدول الترتيب بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث فى الجولة الأخيرة حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات تلك الجولة، إلا إن الأبيض حصد 71 نقطة بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات فيما يحتل بيراميدز، المركز الثالث، برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، وحال فوز بيراميدز فى الجولة سيصل إلى النقطة 67 وحال خصم ثلاث نقاط من الزمالك لعدم حضوره مباراة الأهلى فى قمة الدورى والتى كشف اتحاد الكرة خصمها نهاية الموسم سيكون رصيد الزمالك وقتها 68 نقطة وبذلك أنهى الزمالك ذلك الاشتباك بإنهاء الدورى فى المركز الثانى بغض النظر عن نتيجة لقاء بيراميدز الأخير.